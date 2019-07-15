15 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fransa Bisiklet Turu'nda 10 etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda 10 etap tamamlandı
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Giriş Tarihi: 15.07.2019

106. 'nun 10. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout Aert kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 10. etabı, Saint-Flour ile Albi arasındaki 217,5 kilometrelik parkurda yapıldı.

Wout Aert, sprint finişine sahne olan etabı 4 saat 49 dakika 39 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından , genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 12 saniyeye çıkardı.

Tura, 17 Temmuz Çarşamba günü Albi ile Toulouse arasında koşulacak 167 kilometrelik 11. etapla devam edilecek.

, 28 Temmuz Pazar günü başkent 'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 43 saat 27 dakika 15 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye

3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye

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