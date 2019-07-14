Wimbledon'da tarihi finali kazanan Djokovic!

Wimbledon'da 5. sete giden ve tarihe geçen finalde dünyanın 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, 2 numaralı seri başı Roger Federer'i 3-2'lik setlerle yenerek şampiyon oldu.

İngiltere'de oynanan Wimbledon'daki final nefesleri kesti! Dünya 1 numarası Novak Djokovic ile 2 numara Roger Federer'i karşı karşıya getiren finalde şampiyon, 3-2'lik setlerle Novak Djokovic oldu.

Sırp tenisçi, 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 ve 13-12'lik setlerle Federer'i mağlup ederek Wimbledon'da 5. şampiyonluğuna ulaştı. Dkokovic, toplamda ise 16. grand slam zaferini aldı.

FEDERER İKİ ŞAMPİYONLUK PUANINI DĞERLENDİREMEDİ

İsviçreli raket Roger Federer, maçta iki şampiyonluk puanı kullanırken ikisinde de başarılı olamadı. Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan Federer, bu mağlubiyetle grand slam kazanan en yaşlı tenisçi olma şansını kaçırdı.

FİNAL 5 SAAT SÜRDÜ

Öte yandan tarihi final 5 saate tamamlandı ve şampiyonu tie-break seti belirledi. Tarihe geçecek final, Wimbledon'ın en uzun finali olarak da kayıtlara geçti.

Novak Djokovic, şampiyonluk ödülü olarak ise 2.3 milyon sterlin ödülün de sahibi oldu. Federer ise 1.175 milyon sterlin değerinde ödülü kasasına koydu.