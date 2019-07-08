Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı
Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) üçüncü etabında, Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe ilk sırada yer aldı.
Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik üçüncü etabında 27 yaşındaki Julian Alaphilippe, 4 saat 40 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
Julian Alaphilippe, Hollandalı Mike Teunissen'dan sarı mayoyu aldı.
Sunweb takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci olurken, Trek–Segafredo ekibinden Belçikalı Jasper Stuyven yarışı üçüncü sırada bitirdi.
Organizasyonun 4. etabı, Reims ve Nancy arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.
Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Organizasyonun 3. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:
1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 9.32.19
2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 9.32.39
3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 9.32.44
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