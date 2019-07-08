08 Temmuz 2019, Pazartesi

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Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı

Fransa Bisiklet Turu'nda üçüncü etap tamamlandı
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Giriş Tarihi: 08.07.2019

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) üçüncü etabında, Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu ilk sırada yer aldı.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik üçüncü etabında 27 yaşındaki , 4 saat 40 dakika 29 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Julian Alaphilippe, Hollandalı Mike Teunissen'dan sarı mayoyu aldı.

Sunweb takımından Avustralyalı Michael Matthews ikinci olurken, Trek–Segafredo ekibinden Belçikalı Jasper Stuyven yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Organizasyonun 4. etabı, Reims ve Nancy arasındaki 213,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

Organizasyonun 3. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 9.32.19

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 9.32.39

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 9.32.44

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