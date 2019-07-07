07 Temmuz 2019, Pazar

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Teşekkürler Sultanlar

Teşekkürler Sultanlar
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Giriş Tarihi: 07.07.2019

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye, Brezilya'ya diş geçiremedi. FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye, Brezilya’ya 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Ay-yıldızlılar bugün 10.00’da Çin ile bronz maçına çıkaca

Turnuvada Avrupa kıtasını temsil eden tek ülke olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibiyle Nanjing Olimpik Spor Merkezi'nde karşılaştı. Filenin Sultanları, Brezilya'ya 23-25, 15-25 ve 10-25'lik setlerle boyun eğdi. Yarı finalin diğer ayağında ABD, ev sahibi Çin'i 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20 setlerle 3-1 yenip finale çıktı. Filenin Sultanları'nın üçüncülük maçındaki rakibi Çin oldu. Bugün 10.00'da oynanacak karşılaşma yine S Sport'tan yayınlanacak. Ay-yıldızlılar madalya ile veda etmek istiyor. Brezilya-ABD finali ise 14.30'da olacak.


ÇOK KOLAY PES ETTİK
Kadın Voleybol Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti, Brezilya'ya kaybettikleri için üzüldüğünü söyledi. İtalyan çalıştırıcı, iyi bir turnuva geçirdiklerini söylerken, "İlk set dışında çok kötüydük. Kolay yenilmemeliydik" diye konuştu.

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