07 Temmuz 2019, Pazar

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Dev turnuvada biletler satışta

Dev turnuvada biletler satışta
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Giriş Tarihi: 07.07.2019

İlk kez dört ülkenin (, Polonya, Macaristan, Slovakya) ortak düzenleyeceği 2019 CEV EuroVolley'in biletleri satışa çıktı. 23-29 Ağustos'ta Ankara'da milliler Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Bilet fiyatları 20 TL ile 900 TL arasında değişiyor. Sultanlar'ın ilk maçı 23 Ağustos saat 20.00'de Yunanistan ile oynanacak.

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