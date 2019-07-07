07 Temmuz 2019, Pazar

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Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Jumbo-Visma kazandı

Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı
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Giriş Tarihi: 07.07.2019

Yol bisikletinin en prestijli yarışı 'nun (Le Tour de France) ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen 'nun 'nın başkenti 'deki 27.6 kilometrelik zamana karşı takım yarışını, Jumbo-Visma ekibi 28.57'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.

Ineos takımı ikinci, Deceuninck Quick-Step ekibi ise üçüncü oldu.

Jumbo-Visma takımından 26 yaşındaki Mike Teunissen, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 3. etabı, Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti 'te son bulacak.

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