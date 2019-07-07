Böyle olur er meydanı!

658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri dün nefesleri kesti. Tartışmaların yaşandığı Sarayiçi Er Meydanı’ndaki kıyasıya geçen güreşler sonunda 16 pehlivan 3. tura yükseldi.

658.'si yapılan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dün müthiş bir mücadele vardı. Cazgırın salavatlamasının ardından peşvere çıkan pehlivanlar tribünleri selamladı. Günün öne çıkan güreşlerinde Ünal Karaman 10. dakika dolmadan Onur Balcı'yı yendi. 2011-2012 yılları başpehlivanı Ali Gürbüz, Serhat Gökmen'in paça kazık oyununu ani bir atakla boşa çıkardı ve çoban bağı adı verilen oyunla çayırdan zaferle ayrıldı. 2014'ün başpehlivanı Fatih Atlı, normal sürenin ardından geçilen puanlama bölümünde Furkan Durmuş Altın'ın boşluğunu paça kazıkla değerlendirerek sahadan galip ayrıldı. 2013-2017 yılı başpehlivanı İsmail Balaban 50. dakikada Nedim Gürel'i açık düşürüp üst tura çıktı. İki Antalyalı Mehmet Yeşil Yeşil ile Osman Aynur'un güreşi de oldukça sert geçti. Normal süreyi başa baş geçen iki pehlivan, atak bir güreş sergiledi. 1 saat süren güreşte 2009-2010 yılı başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil galip geldi.



GEMİCİ'YE KIRMIZI KART!

Tanju Gemici ile Hamza Köseoğlu arasındaki güreş olaylı geçti. Gemici sarı kartla uyarılmasına rağmen faullü güreşine devam ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdar kırmızı gördü. Diskalifiye olan Gemici, uzun süre hakemlere itiraz ederken, sonuç değişmedi ve Hamza Köseoğlu üst tura yükseldi.



SON 16'YA KALANLAR

Güreşlerde son 16'ya kalan isimler şöyle: Ünal Karaman, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Faruk Akkoyun, Kürşat Şevki Korkmaz, İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil, Hüseyin Eyican, Mustafa Kemal Karaboğa, Mustafa Batu, Süleyman Aykırı, Orhan Okulu.



ARTIK HEDEF 3 KEMER

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanacak pehlivanlara verilecek devlet sporcusu unvanı yüzleri güldürdü. İki kez kemeri takan Ali Gürbüz, "Maddi olarak bir beklentimiz yok. Bu onuru, bu gururu yaşamak istiyoruz" dedi. İsmail Balaban ve Orhan Okulu da aynı sözleri sarfetti.