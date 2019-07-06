06 Temmuz 2019, Cumartesi

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'3 kupaya talibiz'

'3 kupaya talibiz'
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Yönetici Metin Sipahioğlu, kadın basketbol takımında öncesi yapılan bütçe kısıtlamasına rağmen önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sipahioğlu, yeni sezonda hedeflerinin Türkiye'de 3 kupa ve EuroLeague'de Final- Four olduğunu söyledi. Sipahioğlu ayrıca "Şu ana kadar 5 farklı transfer yaptık. 3 tane yurt dışından transfer gerçekleştirdik. Önemli oyuncuları makul fiyatlara getirdik" diye konuştu.

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