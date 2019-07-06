'3 kupaya talibiz'

Yönetici Metin Sipahioğlu, kadın basketbol takımında yeni sezon öncesi yapılan bütçe kısıtlamasına rağmen önemli transferler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sipahioğlu, yeni sezonda hedeflerinin Türkiye'de 3 kupa ve EuroLeague'de Final- Four olduğunu söyledi. Sipahioğlu ayrıca "Şu ana kadar 5 farklı transfer yaptık. 3 tane yurt dışından transfer gerçekleştirdik. Önemli oyuncuları makul fiyatlara getirdik" diye konuştu.