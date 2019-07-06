06 Temmuz 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
'Hedefim olimpiyat madalyası’
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Belarus Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu "İstiklal Marşımızı okutmayı, bayrağımızı göndere çekmeyi başardım. Çok mutluyum" dedi.
Çakıroğlu, Türkiye'ye boksta bir olimpiy at altın madalyası getirerek tarih yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi ve destek için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"