06 Temmuz 2019, Cumartesi

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'Hedefim olimpiyat madalyası’

'Hedefim olimpiyat madalyası’
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Belarus Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz "İstiklal Marşımızı okutmayı, bayrağımızı göndere çekmeyi başardım. Çok mutluyum" dedi.

, Türkiye'ye boksta bir olimpiy at altın madalyası getirerek tarih yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi ve destek için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.

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