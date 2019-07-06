'Hedefim olimpiyat madalyası’

Belarus Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanan Fenerbahçeli milli boksör Buse Naz Çakıroğlu "İstiklal Marşımızı okutmayı, bayrağımızı göndere çekmeyi başardım. Çok mutluyum" dedi.

Çakıroğlu, Türkiye'ye boksta bir olimpiy at altın madalyası getirerek tarih yazmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi ve destek için Fenerbahçe'ye teşekkür etti.