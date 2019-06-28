28 Haziran 2019, Cuma
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A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.
Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu ve gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı.
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.
İlk maçta İtalya'ya yenilen Potanın Perileri, 2'de 0 ile gruba başlarken şansını son maça bıraktı. Milliler, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.
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