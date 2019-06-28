28 Haziran 2019, Cuma

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Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!

Potanın Perileri, şansını son maça bıraktı!
DİĞER SPORLAR
Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 Giriş Tarihi: 28.06.2019

A , Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu ve gruptaki ikinci maçında ikinci yenilgisini aldı.

A , Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

İlk maçta İtalya'ya yenilen , 2'de 0 ile gruba başlarken şansını son maça bıraktı. Milliler, gruptaki son maçında 30 Haziran Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak.

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