Ata'nın onuruna

Tarihi günlerinden birine daha ev sahipliği yapacak Veliefendi Hipodromu’nda tribünler şenlenecek 2400 metre çim pistte koşulacak koşuya toplam 21 safkan katılıyor. Koşu saat 17.15’de başlayacak

2.5 DAKİKALIK HEYECAN

Türk atçılığının adeta bayramı olan azi Koşusu bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. 21 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden koşuluyor. Koşu saat 17.15'de başlayacak ve yaklaşık 2.5 dakika sürecek. Yarışta safkan sahibine 1.650.000 bin TL. kazandıracak. 93. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi, kayıt ve taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi de dahil olduğunda toplam 2 milyon 484 bin 585 liranın da sahibi olacak.

ATA'NIN HİMAYESİNDE

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemişti. At yarışlarının "Modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç" olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça hipodromda yarış seyrediyordu. Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez katılabilmeleridir. Kazanan safkan, yılın en başarılı atı ünvanına sahip olup, yarışçılık tarihinde farklı bir yer ediniyor.

İSTANBUL'DA İLK KOŞU



1968 yılında İstanbul'da ilk defa koşulan Gazi Koşusu'nu Burhan Karamehmet'in Asuman isimli safkanı kazandı. Doç.Dr. S.Çalık'ın yaptığı son gümüş Gazi Heykeli, 1970 yılından itibaren kazanan atın sahibine veriliyor.Bu heykeli ilk kez Sadettin'in sahibi Sadun Atığ aldı.

REKOR MÜMİN ÇILGIN'DA

Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük jokeylerinden biri olarak kabul edilen Mümin Çılgın toplam 9 kezle Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu. İşte Mümin Çılgın'ın kazandığı safkanlar ve yıllar: Helena De Troi (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991).

İKRAMİYE 2 MİLYON 484 BİN TL

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL. ikinci 660 bin, üçüncü 330 bin, dördüncü 165 bin TL ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 2 milyon 484 bin TL. kazandıracak. Geçen yıl potoyu önde geçen Ahmet Çelik bu yıl The Last Romance ile yarışacak.

GAZİ'DE 5 BAYAN AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'na 5 bayan at sahibi de atlarıyla iştirak edecek. Keziban Gündüzeli (Angel Of Death 5), Müzeyyen Karabulut (Arts Man 6), Deniz Kurtel (Fearless Action 7), Melis Kurtel Emin (Ghost Pasha 8 ve The Last Romance 21) ve Emine Kaya (Haskaya) 1'er tayı ile katılacak. 93. Gazi Koşusu'nda iki eküri kazanmak için koşacak.

EKÜRİ BİTEN KOŞULAR

Eküri biten Gazi Koşuları; La Fleche - Cantatrice (1956), Hafız - Kapkara (1986), The Best - I. Thunder Bold (1993). Gazi Koşusu'nda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir. Halis Karataş ile birlikte start alan safkan tarihteki yerini aldı. Geçen yıl koşuyu kazanan Hep Beraber'in derecesi ise 2.29.67 oldu.

YAVRULARI KAZANANLAR

Yavruları en çok Gazi Koşusu kazanan aygırlar; Cihangir (6 kez), Atlıhan, Melikşah, Kayarlı, Pikehan, Minimo ve Akkor, Wings Of Song (5 kez): Beau Brummel, Mirage, İcaros, Beau Monair ve Helene de Troia. Onys II (5 kez), Özdemir, Tomris, Şilem, Taşpınar ve Konca.

KARATAŞ 7.'NİN PEŞİNDE

Daha önce Gazi Koşusu'nu 6 kez kazanma başarısı gösteren Halis Karataş bu yıl Long Runner isimli safkanla kazananarak hem 7. birinciliğine ulaşıp 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın'a bir adım daha yaklaşmak hem de dört senelik özlemi sona erdirmek için mücadele verecek.