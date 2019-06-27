27 Haziran 2019, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez, EA'nın favorisi

Milli yürüyüşçü Meryem Bekmez EA'nın favorisi
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Avrupa Atletizm Birliği'nin () web sitesinde, yürüyüşün yıldız ismi hakkında yayınlanan detaylı haberde, Türk yürüyüşündeki tırmanışta 'nun () akılcı projesinin meyve verdiği yorumu yapıldı. Haberde, Meryem'in Boras’taki yarışlarda mutlak favori olduğu belirtildi.

, gelecek ay yapılacak Avrupa U20 Şampiyonası'nda yarışacak favori atletleri tanıttığı haber serisinde, Türkiye yürüyüş rekortmeni 'e yer verdi. 'da 2000 yılında doğan milli atletin müthiş çıkışını özetleyen haberde, Meryem'in U20 yaş grubunda son bir kez önemli bir unvan için yarışacağı 'in Boras kentinde mutlak favori olduğu vurgulandı. 'Meryem U20'ye Boras'ta son bir zaferle vedaya hazırlanıyor' başlığıyla yayınlanan haberde, Yürüyüş Koordinatörü Mustafa Akyavaş'ın görüşlerine de yer verildi.

Akyavaş, 'nun yürüyüş branşına yaptığı önemli yatırımla çok kısa sürede bu seviyeye gelindiğine dikkat çekilirken, kıtanın en önemli yürüyüşçülerinden biri haline gelen Meryem'in Boras'tan sonra tamamen büyükler kategorisine odaklanacağını ve ilk hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda iyi bir derece elde etmek olduğunu ifade etti. Haberdeki analizde Meryem'in ileri yönlü momentumu, düşük kol tutuşu, hızlı adımlaması ve mental gücünün büyük avantaj olduğu belirtilirken, Akyavaş da, "Bununla birlikte Meryem'in fiziki yapısı yürüyüşe çok uygun. Çok çalışkan bir atlet. Sağlam bir duruşu var, her zaman pozitif. Bu da onu güçlü bir atlet yapıyor" yorumunda bulundu.

EA haberinde, yakın gelecekte Türkiye'nin yakaladığı bu ivmeyle yürüyüşte başka büyük başarılar kovalama ihtimalinin güçlü olduğu da vurgulandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu şampiyon voleybolcuları kabul etti Bakan Kasapoğlu şampiyon voleybolcuları kabul etti
Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu Rıza Kayaalp'in nikah şahidi Başkan Erdoğan oldu
Rıza Kayaalp dünyaevine girdi Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör