25 Haziran 2019, Salı

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Eski boks şampiyonu Klitschko, yanan yattan kurtarıldı

Eski şampiyon ölüm tehlikesi atlattı
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Giriş Tarihi: 25.06.2019

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Ukraynalı Wladimir Klitschko'nun, içinde bulunduğu yatta çıkması nedeniyle 'da büyük tehlike atlattığı bildirildi.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Mayorka Adası kıyılarında pazar akşamı ailesiyle birlikte seyahat eden Klitschko, yatta çıkan yangından dolayı zor anlar yaşadı.

Çıkan sonrası telsizle yardım istenildiği, jandarmasına bağlı ekiplerinin müdahalesiyle yattaki herkesin yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin twitter hesabından bir açıklama yapan Klitschko, "Pazar günkü yatla seyahatimiz tahliyeyle son buldu. Ailemiz ve arkadaşlarımız, sahil güvenlik ile kurtarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Endişe etmeyin hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 28 metre uzunluğundaki lüks yatın kiralık olduğu, Klitschko ile beraberindekilerin İbiza Adası'ndan yola çıktıkları bilgisi paylaşıldı. Makine dairesinde çıkan yangının söndürülmesi sonrasında yatın kıyıya çekildiği kaydedildi.



Birliği (WBA), Dünya (WBO), Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip Ukraynalı sporcu Klitschko, 2017 yılında profesyonel spor hayatını sonlandırmıştı.

Klitschko, iki yıl önce İngiliz Tyson Fury'ye karşı 28. unvan maçına çıkmış ve ringden unvanını kaybederek ayrılmıştı.

Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından 1996 yılında profesyonel olan Klitschko, 21 yıllık kariyerinde 69 maçta 5 mağlubiyet yaşadı.

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