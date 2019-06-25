26 Haziran 2019, Çarşamba

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Rıza Kayaalp dünyaevine girdi

Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 Giriş Tarihi: 26.06.2019

Milli güreşçi , 'ın nikah şahitliğini yaptığı törende hayatını ile birleştirdi.

Milli güreşçi , 'da gerçekleşen törende ile dünyaevine girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini ise , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı () , Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı ve milli güreşçi yaptı.

Kayaalp ve Yılmaz ailelerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok ismin katıldığı düğünde çifte mutluluklar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını Zeynep Yılmaz'a verdi.

Rıza Kayaalp ile Zeynep Yılmaz, 27 Haziran'da da 'ta bir düğün yapacak.

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