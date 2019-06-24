24 Haziran 2019, Pazartesi
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GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI
Şampiyonluğu değerlendiren Adis Lagumdzija, Türk erkek voleybolu tarihindeki en büyük başarıya imza attıklarını dile getirdi. Altın Lig'in kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lagumdzija, "Rakibimiz karşısında gerçekten zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama 3-0 kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımdan teknik ekibe kadar herkesi kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Rakibimizle Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da karşı karşıya geleceğiz, Eylül ayındaki karşılaşma öncesinde bizim için de iyi bir hazırlık oldu" diye konuştu.
Milliler iddialı: Kupa yağacak!
Giriş Tarihi: 24.06.2019
Belarus'u 3-0 devirerek şampiyonluğa uzanan Filenin Efeleri’nde kaptan Arslan ve Lagumdzija, Challenger Kupası’nı da kazanacaklarını söyledi.
Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda Belarus'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan A Erkek Milli Takımımız, Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ayyıldızlı ekibin kaptanı Arslan Ekşi, "Tarihimizde ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardık. Tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Altın Lig'deki en iyi takım olduğumuzu herkese gösterdik. Hak edilmiş bir başarı olduğu söyleyebilirim. Challenger Kupası'na da katılma hakkı ettik. O turnuvada da iyi bir oyun sergileyerek en iyi sonucu almak istiyoruz" diyerek iddiasını gösterdi.
GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI
Şampiyonluğu değerlendiren Adis Lagumdzija, Türk erkek voleybolu tarihindeki en büyük başarıya imza attıklarını dile getirdi. Altın Lig'in kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lagumdzija, "Rakibimiz karşısında gerçekten zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama 3-0 kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımdan teknik ekibe kadar herkesi kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Rakibimizle Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da karşı karşıya geleceğiz, Eylül ayındaki karşılaşma öncesinde bizim için de iyi bir hazırlık oldu" diye konuştu.
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