24 Haziran 2019, Pazartesi

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Milliler iddialı: Kupa yağacak!

Milliler iddialı: Kupa yağacak!
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Giriş Tarihi: 24.06.2019

Belarus'u 3-0 devirerek şampiyonluğa uzanan Filenin Efeleri’nde kaptan Arslan ve Lagumdzija, ’nı da kazanacaklarını söyledi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi Final Four'unda Belarus'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan A , 'na katılma hakkı elde etti. Ayyıldızlı ekibin kaptanı , "Tarihimizde ilk kez Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardık. Tüm takımı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. 'deki en iyi takım olduğumuzu herkese gösterdik. Hak edilmiş bir başarı olduğu söyleyebilirim. Challenger Kupası'na da katılma hakkı ettik. O turnuvada da iyi bir oyun sergileyerek en iyi sonucu almak istiyoruz" diyerek iddiasını gösterdi.

GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonluğu değerlendiren Adis Lagumdzija, Türk erkek voleybolu tarihindeki en büyük başarıya imza attıklarını dile getirdi. Altın Lig'in kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Lagumdzija, "Rakibimiz karşısında gerçekten zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk ama 3-0 kazanmasını bildik. Takım arkadaşlarımdan teknik ekibe kadar herkesi kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Rakibimizle Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da karşı karşıya geleceğiz, Eylül ayındaki karşılaşma öncesinde bizim için de iyi bir hazırlık oldu" diye konuştu.
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