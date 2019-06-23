23 Haziran 2019, Pazar

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İpek Soylu, Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu Portekiz'de şampiyon oldu!
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Giriş Tarihi: 23.06.2019

, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre , Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı.

Rakibini 6-7, 7-6, 6-3'lük setler sonucunda 2-1 yenen , şampiyon oldu.

İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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