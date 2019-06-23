23 Haziran 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

TVF’de işbirliği sürüyor

TVF’de işbirliği sürüyor
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Türkiye Voleybol Federasyonu (), Vestel ile iş birliğini 2 yıl daha uzattı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi 2 sezon daha "Vestel Venus Sultanlar Ligi" şeklinde anılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (), Vestel ile iş birliğini 2 yıl daha uzattı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin kadın voleybolunda en üst ligi 2 sezon daha "Vestel Venus Sultanlar Ligi" şeklinde anılacak. Federasyon Başkanı Üstündağ, "Teknolojinin öncüsü bir şirketin yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.
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