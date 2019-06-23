23 Haziran 2019, Pazar
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Ognjenovic Vakıfbank’ta
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, transferde bombayı patlattı. Sarı- siyahlıların, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen Sırp pasör Maja Ognjenovic'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, transferde bombayı patlattı. Sarı- siyahlıların, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımında forma giyen Sırp pasör Maja Ognjenovic'le anlaşmaya vardığı öğrenildi. 2016-2018 yılları arasında ülkemizde Eczacıbaşı'nda oynayan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçen sezon takımdan ayrılarak Rusya'nın yolunu tuttu. Kariyerinde birçok başarıya sahip olan yıldız isim, Eczacıbaşı'yla bir Dünya Şampiyonluğu bir Avrupa Üçüncülüğü'nün yanı sıra CEV Kupası'nı kazanmıştı.
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