23 Haziran 2019, Pazar
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Sultanlar’a dişli rakipler
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Ülkemizi Çin'de düzenlenecek 2019 Uluslar Ligi final etabında temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslar Ligi final etabında ev sahibi Çin ve İtalya’yla eşleşti.
Ülkemizi Çin'de düzenlenecek 2019 Uluslar Ligi final etabında temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımının rakipleri belli oldu. Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabında Türkiye, A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek. Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı. 3 Temmuz Çarşamba günü ev sahibi Çin'le karşılaşacak ay-yıldızlılar, 4 Temmuz'da ise İtalya karşısına çıkacak. Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek
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