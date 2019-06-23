23 Haziran 2019, Pazar
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Federer, Halle Açık'ta 10. kez şampiyon
Giriş Tarihi: 23.06.2019
İsviçreli tenisçi Roger Federer, Belçikalı David Goffin'i 2-0 yenerek Halle Açık Erkekler Turnuvası'ndaki 10. şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'nın Halle kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 3 numarası Federer ile klasmanın 33. basamağındaki Goffin karşılaştı.
Maçı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazanan 37 yaşındaki Federer, bu sezon 3, Halle Açık'taki 10 ve kariyerindeki 102. tekler şampiyonluğuna imza attı.
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