23 Haziran 2019, Pazar
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11 madalya birden
Giriş Tarihi: 23.06.2019
Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu.
Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu. Sarı-lacivertli sporcular organizasyonda 7'si altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya birden kazandı. Resmi siteden sporcuları kutlayan açıklama yayınlandı.
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