23 Haziran 2019, Pazar

DİĞER SPORLAR

11 madalya birden

11 madalya birden
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen 'na damga vurdu.

Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen 'na damga vurdu. Sarı-lacivertli sporcular organizasyonda 7'si altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya birden kazandı. Resmi siteden sporcuları kutlayan açıklama yayınlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Millilerimiz Avrupa şampiyonu! Millilerimiz Avrupa şampiyonu!
Sultanlar’a dişli rakipler Sultanlar’a dişli rakipler
TVF’de işbirliği sürüyor TVF’de işbirliği sürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör