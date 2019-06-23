Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu.

Fenerbahçe minik boks takımı, İstanbul'da düzenlenen Boks Şampiyonası'na damga vurdu. Sarı-lacivertli sporcular organizasyonda 7'si altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 11 madalya birden kazandı. Resmi siteden sporcuları kutlayan açıklama yayınlandı.