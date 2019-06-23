23 Haziran 2019, Pazar

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Fransa'da zafer Hamilton'ın

Fransa'da zafer Hamilton'ın
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Giriş Tarihi: 23.06.2019

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Fransa 'sini, Mercedes takımının pilotu kazandı.

Formula 1'de sezonun sekizinci mücadelesi, Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Mercedes sürücüsü , "pole pozisyonu"ndan başladığı yarışta üst üste 4, sezonun 6 ve kariyerinin 79. birinciliğine ulaştı. Böylece 2019'un 8. yarışında da bir Mercedes pilotu ilk sırayı aldı.

Hamilton'ın 18 saniye gerisindeki takım arkadaşı 2'nci, 18.9 saniye arkasındaki Ferrari pilotu ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 187'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. sürücüyü, 151 puanla Bottas ve 111 puanla Ferrari'den takip etti.

Sezonun 9. yarışı Avusturya 'si, 30 Haziran'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İLK 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. (-Honda)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari)

9. Nico Hulkenberg (Renault)

10. Lando Norris (McLaren-Renault)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 187 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

3. Sebastian Vettel (Almanya): 111

4. Max Verstappen (Hollanda): 100

5. Charles Leclerc (Monaco): 87

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 338 puan

2. Ferrari: 198

3. Red Bull: 136

4. McLaren: 39

5. Renault: 36

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