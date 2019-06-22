22 Haziran 2019, Cumartesi

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İpek Soylu, Portekiz'de finalde

İpek Soylu, Portekiz'de finalde
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Giriş Tarihi: 22.06.2019

, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada finale yükseldi.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre , Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvada teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Turnuvada sırasıyla Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan , bu turda karşılaştığı Norveçli Ulrikke Eikeri'yi 6-0 ve 7-5'lik setler sonucunda 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

İpek Soylu, yarın finalde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaşacak.

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