22 Haziran 2019, Cumartesi

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Türkiye Avrupa şampiyonu!

Millilerimiz Avrupa şampiyonu!
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Giriş Tarihi: 22.06.2019

Türkiye A  voleybol Takımı, Belarus'u 3-0 devirerek  Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

A Voleybol Takımı, 2019 CEV Lig organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Ay-yıldızlı takım, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'a setlerde 25-16, 25-21 ve 25-19 üstünlük sağlayarak, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye ile ikinci Belarus, temmuz ayında Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

Dörtlü Final'in üçüncülük maçında ise Hollanda ev sahibi Estonya'yı 3-0 mağlup etti.

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