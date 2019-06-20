20 Haziran 2019, Perşembe

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Del Potro dizinden ameliyat edilecek

Del Potro dizinden ameliyat edilecek
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Giriş Tarihi: 20.06.2019

Erkekler dünya sıralamasının 12. basamağındaki Arjantinli tenisçi Juan Martin 'nun diz kapağında kırık tespit edildi.

'nin başkenti 'da düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda Denis Shapovalov'u 2-0 yendiği ilk tur maçında sakatlanan 'nun, sağ diz kapağı bir kez daha kırıldı.

2018'in ekim ayında da sağ diz kapağı kırıldığı için sezonun son bir ayını kaçıran 30 yaşındaki tenisçinin, birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi.

El bileğindeki sakatlıklar nedeniyle 2014 ve 2015'te kortlardan uzak kalan 2009 ABD Açık şampiyonu, 1 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da oynayamayacak.

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