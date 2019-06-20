20 Haziran 2019, Perşembe

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Osaka 2. turda elendi

Osaka 2. turda elendi
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Giriş Tarihi: 20.06.2019

Kadınlar dünya 1 numarası Japon tenisçi , Birmingham Klasik Turnuvası'na 2. turda veda etti.

'nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının 2. turunda, 2018 ABD Açık ve 2019 şampiyonu ile dünya 43'üncüsü Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Japon rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin en önemli galibiyetini aldı.

Osaka böylece 3. turda elendiği 'tan () sonra katıldığı ilk turnuvaya 2. turda veda etti.

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