19 Haziran 2019, Çarşamba

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Türkiye, Çin'deki finallerde mücadele etmeyi garantiledi

Türkiye finallerde mücadele etmeyi garantiledi
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Giriş Tarihi: 19.06.2019

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 5. haftanın ikinci maçında 'ya 3-2 yenildi.

Finallerde mücadele etmeyi garantileyen , ilk maçta da 'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Ligin 5. ve son haftası yarın oynanacak Belçika- ve Türkiye-Brezilya karşılaşmalarıyla sona erecek.

STATÜSÜ

Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.

Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek ekipler, yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mario Sanchez Bernaola (), Vlastimil Kovar ( Çekya)

İtalya: Danesi, Sorokaite, Fatime Sylla, Chirichella, Malinov, Bosetti Lucia (De Gennaro, Bosetti Caterina, Fahr Sarah, Orro, Pietrini)

Türkiye: Yasemin Güveli, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt (Aylin Sarıoğlu, Aslı Kalaç, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Cansu Özbay, )

Setler: 25-19, 17-25, 23-25, 25-15, 16-14

Süre: 128 dakika (25, 25, 34, 26, 18)

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