17 Haziran 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik

Ramil Guliyev'den Fas'ta ikincilik
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen 'in altıncı etabında milli sporcu , erkekler 200 metrede ikinci oldu.

Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilen etapta erkekler 200 metrede yarışan Guliyev, 20.28'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Kanadalı Andre de Grasse, 20.19'luk süresiyle 200 metre yarışını birinci sırada bitirdi. Ekvadorlu Alex Quinonez ise 20.30 ile üçüncü sırayı elde etti.

Dünya ve Avrupa şampiyonu , şu ana kadar topladığı 27 puanla 'de liderliğini sürdürdü.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Milliler Letonya'ya set vermedi Milliler Letonya'ya set vermedi
Çağla Büyükakçay İspanya'da ikinci oldu Çağla Büyükakçay İspanya'da ikinci oldu
Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere ümit veriyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör