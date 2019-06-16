Letonya 0-3 Türkiye | MAÇ SONUCU
CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubundaki 6'ncı ve son karşılaşmasında deplasmanda Letonya'yı 3-0 yendi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Letonya'yı 3-0 yendi.
Dörtlü Final'de yer almayı önceden garantileyen ay-yıldızlılar, başkent Riga'daki Daugava Spor Salonu'nda oynanan son hafta maçında Letonya ile karşılaştı.
Rakibini 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, 6'da 6 yaparak grubu 18 puanla namağlup lider bitirdi.
Türkiye, 21-22 Haziran'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final'de Estonya, Hollanda ve Belarus ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Milli takımın Dörtlü Final'deki rakibi ise yarın Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
STANBUL (DHA)
SALON: Daugava
HAKEMLER: Daniel Apanowicz (Almanya), Salvis Kurtiss (Letonya)
LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs)
TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet, Ertuğrul, Efe)
SETLER: 18-25,16-25, 14-25
SÜRE: 63 dakika (22, 21, 20)
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