16 Haziran 2019, Pazar

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Letonya 0-3 Türkiye | MAÇ SONUCU

Milliler Letonya'ya set vermedi
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 Giriş Tarihi: 16.06.2019

CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, grubundaki 6'ncı ve son karşılaşmasında deplasmanda 'yı 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu 'yı 3-0 yendi.

Dörtlü Final'de yer almayı önceden garantileyen ay-yıldızlılar, başkent Riga'daki Daugava Spor Salonu'nda oynanan son hafta maçında Letonya ile karşılaştı.

Rakibini 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, 6'da 6 yaparak grubu 18 puanla namağlup lider bitirdi.

, 21-22 Haziran'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final'de Estonya, Hollanda ve Belarus ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli takımın Dörtlü Final'deki rakibi ise yarın Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

STANBUL (DHA)
SALON: Daugava
HAKEMLER: Daniel Apanowicz (), Salvis Kurtiss (Letonya)
LETONYA: Ozolins, Blumbergs, Platacs, Vanags, Svans, Jansons, Ivanovs (L) (Abolins, Adamovics, Cielavs, Petrovs)
TÜRKİYE: Yasin, Doğukan, Oğulcan, Yiğit, Oğuzhan, Adis, Burak (L), Volkan (L) (Muzaffer, İzzet, Ertuğrul, Efe)
SETLER: 18-25,16-25, 14-25
SÜRE: 63 dakika (22, 21, 20)

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