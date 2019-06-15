15 Haziran 2019, Cumartesi

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Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde

Çağla Büyükakçay İspanya'da finalde
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Giriş Tarihi: 15.06.2019

Milli tenisçi , 'da düzenlenen Uluslararası Ciutat De Barcelona Turnuvası'nda teklerde finale yükseldi.

Federasyonundan yapılan açıklamada, 'nın Barselona şehrinde Uluslararası (ITF) tarafından düzenlenen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın yarı finalinde Çağla'nın Avustralyalı Jaimee Fourlis'i 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktığı belirtildi.

, toprak zemindeki organizasyonun finalinde yarın 1 numaralı seribaşı ABD'li Alexandra Kiick şampiyonluk mücadelesi verecek.

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