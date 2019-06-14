14 Haziran 2019, Cuma

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Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde

Çağla Büyükakçay, İspanya'da yarı finalde
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Giriş Tarihi: 14.06.2019

Milli raket , Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından İspanya'da düzenlenen turnuvada, Rumen rakibi 'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İpanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen 60 bin dolar toplam para ödüllü ITF Trofeu Internacional Ciutat De Barcelona turnuvasında, , Rumen raket ile karşılaştı. Sırasıyla Karadağlı ve Alman rakiplerini eledikten sonra çeyrek finalde 3 numaralı seribaşı Bara'yla karşılaşan Büyükakçay, rakibini 7-5 ve 6-4 ile saf dışı bıraktı. Klasmanının 165'inci basamağındaki Maria Bara'yı 2-0 yenerek son dörde kalan Çağla Büyükakçay, yarı finalde, elemelerden gelerek 2 numaralı seribaşı Xinyun Han'ı 6-2, 6-1'lik setlerle geçen Avustralyalı Jaimee Fourlis ile karşılaşacak.

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