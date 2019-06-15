15 Haziran 2019, Cumartesi

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İpek Soylu, İsrail'de şampiyonluğa ulaştı

İpek Soylu İsrail'de şampiyonluğa ulaştı
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Giriş Tarihi: 15.06.2019

Milli tenisçi , 'de düzenlenen W25 Akko Turnuvası'nda çiftler kategorisinde Hırvat partneri Silvia Njiric'le şampiyonluğa ulaştı.

Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federesyonu (ITF) tarafından 'in Akko şehrinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada -Silvia Njiric çiftinin finalde Shelly Bereznyak (İsrail)- Yekaterina Dmitrichenko () ikilisini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ettiği belirtildi.

İpek Soylu'nun bu sene 4. toplamda da 21. çiftler şampiyonluğunu elde ettiği kaydedildi.

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