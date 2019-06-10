10 Haziran 2019, Pazartesi

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Gökhan Halkbank’ta

Gökhan Halkbank’ta
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 10.06.2019

ile prensipte anlaşma sağlayan , bu kez forması giyen 23 yaşındaki smaçör ’le söz kesti.

Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen , yerli operasyonuna hız verdi. Son olarak Ziraat forması giyen 32 yaşındaki libero 'yle anlaşma sağlayan mavi-beyazlılar, smaçör takviyesini ise 'den yapıyor. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde geçiren 23 yaşındaki smaçör 'le prensipte anlaştı.

ŞAMPİYONLUK TATTI

Arkas altyapısında yetişen genç oyuncu, 2014-2015 sezonunda Efeler Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. 'da da forma giyen Gökhan, Takım Avrupa Olimpiyatları Şampiyonluğu , A Milli Takım Avrupa Ligi 2.'liği ve Genç Milli Avrupa Şampiyonası 4.'lüğü elde etti. Genç yaşına rağmen kariyeriyle göz dolduran başarılı oyuncu, TVF Lisesi ve Ziraat Bankası'nda da oynadı.
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