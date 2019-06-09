Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyon oldu.
Roland Garros tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen Rafael Nadal, kariyerinin 12. Roland Garros şampiyonluğuna ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2019 Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde şampiyon belli oldu. 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, finalde 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 6-3, 5,7, 6-1, 6-1'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek Roland Garros'ta üst üste 3., toplamda ise 12. şampiyonluğuna ulaştı.
Aynı zamanda Grand Slam turnuvalarında 18. zaferini yaşayan ve 'bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi' olarak da tarihe geçen İspanyol sporcu, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu da kazanmış oldu.
Kariyerinin ikinci Grand Slam finaline çıkan Thiem ise Nadal'a karşı oynadığı 13. maçta 9. mağlubiyetini aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"