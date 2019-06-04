04 Haziran 2019, Salı

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı

Filenin Sultanları 3. haftaya galibiyetle başladı
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Giriş Tarihi: 04.06.2019

2019 FIVB Voleybol 'nin 3'üncü haftasında Tayland etabında mücadele eden , ilk maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup eden , 'nin 3'üncü haftasına galibiyetle başladı. 22 sayı ile oynayan karşılaşmanın en skorer ismi olurken; ona 18, 12, Ebrar 10 sayı ile eşlik etti. Bu sonucun ardından Milletler Ligi'ndeki yedinci maçında 6'ncı galibiyetine imza atan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.

SALON: Huamark Salonu
HAKEMLER: Sumie Myoi (), Taghrid Khattab ()
TÜRKİYE: Cansu, Meliha, Zehra, Gözde Yılmaz, Hande, Kübra, Simge (L) (Ezgi, Ebrar, Aslı)
DOMİNİK CUM.: B.Martinez, De La Cruz, Perez, Rivera, Eve, Marte, Martinez (L) (Perez, Pena, Gonzalez, J.Martinez, Arias)
SETLER: 25-20, 25-21, 24-26, 25-18
SÜRE: 120 dakika (26, 31, 37, 26)

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