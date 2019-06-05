Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan gençlere nasihat
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, gençlere mesaj verdi. Bakan Kasapoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemini kutlarken, gençlere mesaj verdi. Bakan Kasapoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum" dedi.
AVRUPA'DAN TEBRİK YAĞDI
Ramazan Bayramı'na yabancı kulüpler kayıtsız kalmadı. Barcelona Türkçe hesabından tebrik mesajı paylaştı. City, Chelsea, Tottenham, West Ham, B. Münih, Dortmund ve Juventus gibi devler de kutladı.
SULTANLAR 3-1 KAZANDI
2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tayland etabında mücadele eden Türkiye, ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'yle karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18'lik setlerle 3-1 mağlup ederek galibiyet aldı. 7'de 6 yapan Milliler, puanını da 18'e yükseltti.
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