03 Haziran 2019, Pazartesi
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"Umarım açtığım yoldan başka Türk hakemleri de geçer"
Yıllardır Roland Garros'ta çizgi hakemi olmak için başvurduğunu ve bu hayalinin bu yıl gerçekleştiğini belirten Serdar Sumer, "Benim için inanılmaz bir turnuva oldu. Hem Roland Garros'ta görev alarak hakem olarak Grand Slam yapmış oldum. Çünkü daha önce Amerika Açık, Avustralya Açık ve Wimbledon'da hakemlik yapmıştım. Ayrıca Roland Garros'ta kuleye çıkarak Türk tenis hakemliğinde bir ilki gerçekleştirdim. Umarım açtığım bu yoldan gelecek yıllarda başka Türk hakemleri de geçer" diye konuştu.
Roland Garros’ta ilk Türk kule hakemi
Giriş Tarihi: 03.06.2019
Fransa Açık’ta Esin Kıratlı ile birlikte görev yapan iki Türk hakemden biri olan Serdar Sumer, gençler ana tabloda kule hakemi olarak iki maç yönetti ve Türk spor tarihinde bunu başaran ilk hakem oldu.
Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası tüm hızıyla devam ederken bu yılki turnuva Türk sporu adına bir ilke sahne oldu. Esin Kıratlı ile birlikte bu yılki organizasyonda görev alan iki Türk hakemden biri olan Serdar Sumer, gençler ana tabloda iki maçta kule hakemi olarak görev yaparak tarih yazdı. Sumer, ilk olarak 12 numaralı kortta Kanadalı Taha Baadi ile Fransız Lilian Marsousez arasındaki maçta kule hakemi olarak görev yaptı. Başarılı hakem daha sonra da ITF gençler klasmanında beşinci sırada bulunan Bulgar Adrian Andreev'in İsviçreli Dominic Stephan Stricker'i 6-3, 7-6 (2) yendi mücadeleye kule hakemi olarak çıktı.
"Umarım açtığım yoldan başka Türk hakemleri de geçer"
Yıllardır Roland Garros'ta çizgi hakemi olmak için başvurduğunu ve bu hayalinin bu yıl gerçekleştiğini belirten Serdar Sumer, "Benim için inanılmaz bir turnuva oldu. Hem Roland Garros'ta görev alarak hakem olarak Grand Slam yapmış oldum. Çünkü daha önce Amerika Açık, Avustralya Açık ve Wimbledon'da hakemlik yapmıştım. Ayrıca Roland Garros'ta kuleye çıkarak Türk tenis hakemliğinde bir ilki gerçekleştirdim. Umarım açtığım bu yoldan gelecek yıllarda başka Türk hakemleri de geçer" diye konuştu.
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