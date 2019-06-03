03 Haziran 2019, Pazartesi
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Mutlu Bayramlar…
Giriş Tarihi: 03.06.2019
A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı’nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle;
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...
Ramazan Bayramınız mübarek olsun!
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