03 Haziran 2019, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ayşegül Çakın 2 gümüş madalya kazandı

Ayşegül Çakın'dan 2 gümüş madalya!
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde mücadele eden kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın, silkme ve toplamda 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.

Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın silkmede 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti.

Dünya Gençler Halter Şampiyonasının üçüncü günü sonrasında toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya
Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan bayram mesajı Bakan Mehmet Kasapoğlu’ndan bayram mesajı
Joshua-Ruiz maçında büyük sürpriz! Joshua-Ruiz maçında büyük sürpriz!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör