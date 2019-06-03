Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda Ayşegül Çakın 2 gümüş madalya kazandı
Fiji'de düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde mücadele eden kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın, silkme ve toplamda 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Halter Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Suva'da düzenlenen şampiyonaya üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi.
Şampiyonanın üçüncü gününde podyuma çıkan kadınlar 59 kiloda Ayşegül Çakın silkmede 110 kilo ile gümüş madalya kazanırken, koparmada 86 kilo ile 5. sırada kaldı. Toplamda da 196 kiloya ulaşan Türk halterci ikinci gümüş madalyasını elde etti.
Dünya Gençler Halter Şampiyonasının üçüncü günü sonrasında Türk Milli Takımı toplamda 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyaya ulaştı.
Şampiyonada yarın kadınlar 64 kiloda Nuray Levent podyuma çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı