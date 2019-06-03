03 Haziran 2019, Pazartesi

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Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya

Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında toplam 9 madalya
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Giriş Tarihi: 03.06.2019

İtalya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında müsabakalar tamamlandı. Para Yüzme Milli Takımı, Dünya Serisi'nde 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Para Yüzme Milli Takımı, Dünya Serisi'nde 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenen ve 31 ülkeden 260'tan fazla sporcunun mücadele ettiği Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin 6. ayağında müsabakalar tamamlandı.

Milli Takım yarışların son gününde kadınlar 50m kelebek gençler finalinde Sümeyye Boyacı'nın 49.36'lık derecesiyle altın, Sevilay Öztürk'ün 50.24'lik derecesiyle bronz madalyaya uzandı. Sümeyye Boyacı, yine aynı stilde büyükler kategorisinde ise 49.36'lık derecesiyle gümüş madalya elde etti.
Erkekler 50m kelebek gençler kategorisinde Koral Berkin Kutlu 49.17'lik derecesiyle gümüş, büyüklerde ise 38.15'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

bu sonuçların ardından Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nin altıncı ayağını 1 altın, 4'er gümüş ve bronz olmak üzere toplam 9 madalyayla tamamladı.

Serinin yedinci ayağı 6-9 Haziran tarihleri arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

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