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Osaka'dan Fransa Açık'a erken veda

Osaka'dan Fransa Açık'a erken veda
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Giriş Tarihi: 01.06.2019

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası 'ta () tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka, üçüncü turda elendi.

Fransa'nın başkenti 'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 1 numarası Japon Osaka, klasmanda 42. sırada yer alan Çek Katerina Siniakova ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.

Suzanne-Lenglen kortunda oynanan ve 77 dakika süren mücadelede 38 basit hata yapan Oskaka'yı Siniakova, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Osaka, 2016 ve 2018'de de turnuvaya 3. turda veda etmişti. Siniakova, dördüncü turda 14 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşılaşacak.

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