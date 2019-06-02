02 Haziran 2019, Pazar

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İpek Soylu'dan Tayland'da şampiyonluk

İpek Soylu'dan Tayland'da şampiyonluk
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Milli sporcu , Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada Çinli rakibi 'ı 7-6, 6-1 skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tayland'ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirilen ITF Pro Circuit 1 Presented by SAT turnuvasının tek kadınlar finalinde mücadele eden , Çinli rakibi 'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek profesyonel kariyerinin 11. tekler zaferine ulaştı. Final maçına kadar sırasıyla Japon, İsviçreli, Özbek ve Çinli rakiplerle karşılaşan temsilcimiz yaptığı 4 maçı da 2 sette kazanma başarısı gösterdi. Soylu Tayland'da geçen hafta da Bulgar partneri Aleksandrina Naydenova ile birlikte çiftlerde şampiyonluğu göğüslemişti.

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