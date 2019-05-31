31 Mayıs 2019, Cuma

DİĞER SPORLAR

MotoGP'de sıradaki durak İtalya

MotoGP'de sıradaki durak İtalya
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 31.05.2019

Sezonun altıncı yarışı, 2 Haziran Pazar günü 'da koşulacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, 'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Toskana bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 2 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.

Sezonun ilk beş yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. (): 95 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 87

3. Alex Rins (İspanya): 75

4. (İtalya): 72

5. Danilo Petrucci (İtalya): 57

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