MotoGP'de sıradaki durak İtalya
Sezonun altıncı yarışı, 2 Haziran Pazar günü İtalya'da koşulacak.
Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında yer alan MotoGP'de sezonun altıncı yarışı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.
Toskana bölgesindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde yarın TSİ 15.10'da sıralama turları gerçekleştirilecek. Yarış ise 2 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te 23 tur üzerinden yapılacak.
Sezonun ilk beş yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 95 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 87
3. Alex Rins (İspanya): 75
4. Valentino Rossi (İtalya): 72
5. Danilo Petrucci (İtalya): 57
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