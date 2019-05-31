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Fatih’in izinde
Giriş Tarihi: 31.05.2019
İstanbul’un fethinin 566. yılında 7. Fetih Kupası finali yapıldı. Organizasyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
İstanbul'un fethinin 566. yılında Fetih Kupası Okçuluk finali yapıldı. Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra okçulara tahsis ettiği Okmeydanı'nda düzenlenen 7. Fetih Kupası'nda 52 ülkeden 520 sporcu mücadele etti. Finalleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Okçular Vakfı Mütevelli heyeti üyesi ve Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da izledi. TÜRK sporcular organizasyonda 54 madalyanın 31'ini kazanmayı başardı. Oktay, "Fetih Kupası gibi etkinlikler vesilesiyle daha çok çocuğumuzun ve gencimizin okçuluk başta olmak üzere geleneksel sporlarımıza yönelmesini diliyorum" diye konuştu. Erdoğan ise "Yarışan bütün okçuların şanslı olduğunu düşünüyorum. Burası dünyanın en eski okçuluğa hasredilmiş mekânı" dedi.
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