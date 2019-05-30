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Yıldızlar sahnede
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Giriş Tarihi: 30.05.2019

Milli atletler Guliyev, Aras, Ali, Yavuz ve Yasemin İsveç’te başlayacak Elmas Ligi’nde mücadele edecek

İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilecek 'in 3. etabı bugün başlıyor. Atletizm 'nı da bu önemli organizasyonda 5 sporcu temsil edecek. Avrupa ve dünya şampiyonu ile Aras Kaya, Ali Kaya, Yavuz Can ve Yasemin Can madalya mücadelesi verecek. Ramil 200 metrede, Aras ile Ali 10 bin metrede, Yavuz 4000 metre ulusal karmada, Yasemin de 5 bin metrede zirve için piste çıkacak.

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