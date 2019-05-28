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Filenin Sultanları Japonya’ya karşı
Giriş Tarihi: 28.05.2019
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Kadın Takım'ın 2. etap mücadelesi başlıyor.
2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Kadın Takım'ın 2. etap mücadelesi başlıyor. İlk etapta Güney Kore, Hollanda ve Sırbistan'ı mağlup eden ayyıldızlı ekibimiz, Ankara'da yapılacak ikinci etapta Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak. Milliler ilk sınavında bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.
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