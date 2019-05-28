28 Mayıs 2019, Salı

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Filenin Sultanları Japonya’ya karşı

Filenin Sultanları Japonya’ya karşı
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Giriş Tarihi: 28.05.2019

2019 Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Kadın Takım'ın 2. etap mücadelesi başlıyor.

2019 Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk etabını 3'te 3 ile tamamlayan A Milli Kadın Takım'ın 2. etap mücadelesi başlıyor. İlk etapta Güney Kore, Hollanda ve 'ı mağlup eden ayyıldızlı ekibimiz, Ankara'da yapılacak ikinci etapta Japonya, Almanya ve Rusya ile karşılaşacak. Milliler ilk sınavında bugün Japonya ile kozlarını paylaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak.
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