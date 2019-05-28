28 Mayıs 2019, Salı

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Milliler şans tanımadı

Milliler şans tanımadı
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Giriş Tarihi: 28.05.2019

Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden , dün G.Afrika'ya şans tanımadı. 5-8.'lik maçında rakibini 48-25 yenen milliler, bugün saat 08.15'te Almanya ile karşılaşacak.
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