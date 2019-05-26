Efeler sahnede!

Filenin Efeler’i Avrupa Altın Lig’deki ilk maçında bugün Sivas’ta Letonya’yı konuk edecek Taha Akgül Spor Salonu’nda 14.00’te başlayacak mücadele TRT Spor’dan yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, yenilenen formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Avrupa Altın Lig'deki ilk maçında bugün Letonya karşısına çıkıyor. Sivas'taki Taha Akgül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek. A Grubu'nda Belçika, Slovakya ve Letonya ile mücadele edecek ayyıldızlılar, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 29 Mayıs Çarşamba günü Belçika'ya konuk olacak.



6 AYAK VE 3 GRUP

Toplam 6 ayaktan oluşan ve 3 grup şeklinde lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda, gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final'de oynamaya hak kazanacak. Altın Lig Dörtlü Final'inde ilk iki sırada yer alacak takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise gelecek yıl Uluslar Ligi biletini alacak. Dörtlü Final mücadeleleri 22-23 Haziran'da oynanacak.