Vakıfbank hayalimdi
Sarı-siyahlı takımın yeni transferi İsveçli Isabelle Haak, “Büyük tarihi olan güçlü bir kulüpten teklif geldiğinde çok mutlu oldum. VakıfBank’ta oynamak hayalimdi” dedi.
Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank'ın, İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'den transfer ettiği İsveçli Isabelle Haak, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok heyecanlandığını aktaran Haak, "VakıfBank büyük tarihi olan güçlü bir kulüp. VakıfBank'tan teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Burada oynamak benim hayalimdi. Benim için bir hayal gerçekleşti. Burada olmak benim için çok şey ifade ediyor. Harika bir antrenörle çalışacak ve harika bir takımla oynayacağım için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. 19 yaşındaki voleybolcu, 'İsveç Kraliçesi' lakabını ise, "Gerçekten bir fikrim yok, İtalya'da birden bunu demeye başladılar. Tabi, bana 'Kuzeyin Kraliçesi' de diyebilirsiniz, o da olur" ifadeleriyle yorumladı.
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