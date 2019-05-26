26 Mayıs 2019, Pazar

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Bakan Kasapoğlu milli cimnastikçileri tebrik etti

Bakan Kasapoğlu milli cimnastikçileri tebrik etti
DİĞER SPORLAR
Giriş Tarihi: 26.05.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Bakü Avrupa Şampiyonası çiftler kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcular ve 'u tebrik etti.

24-26 Mayıs tarihlerinde 'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde milli sporcularımız ve çifti gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , 'nin Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde kazandığı ilk madalya olarak da tarihe geçen bu başarı için tebrik mesajı yayımladı.

mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik 'nda ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Onbaşı'yı kutluyorum. Türkiye'ye 'Büyükler Kategorisi'nde ilk madalyasını kazandıran milli sporcularımızın bu kıymetli başarısı bizlere bir kez daha gururlandırdı. İnanıyorum ki her başarı sporcularımız için bir başlangıç olacak. Uluslararası arenada kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm cimnastik camiasını tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum."



Kaynak: DHA
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